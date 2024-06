Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 93 milhões no próximo sorteio

No sorteio deste sábado (22/6), não houve apostas ganhadoras na Mega-Sena - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O próximo concurso da Mega-Sena, na terça-feira (25/6), vai sortear um super prêmio de R$ 93 milhões. Isso porque, no sorteio deste sábado (22/6), não houve apostas ganhadoras e o prêmio, que era de R$ 84 milhões, acumulou.

Já na quina do sorteio, 108 apostas levaram a melhor e garantiram R$ 38.469,76 cada uma. Quatro apostas no Distrito Federal faturaram esse valor.

Este sábado foi um dia especial para os apostadores com o sorteio da Quina de São João, que teve o prêmio de R$ 229.916.465,19. Três apostas acertaram as cinco dezenas e ganharam R$76.638.821,70 cada. Os sortudos vieram de bolões em Gouveia (MG) e São José do Rio Preto (SP) e de uma aposta simples em Viamão (RS).

A Caixa também sorteou, nesta noite, os concursos 3136 da Lotofácil, 157 da +Milionária, 2108 da Timemania e 929 do Dia da Sorte.