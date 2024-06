Vídeo mostra incêndio no Pantanal durante festa de São João em Corumbá

Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o momento em que os incêndios que atingem o Pantanal consomem a mata de um lado do Rio Paraguai durante o tradicional Arraial do Banho de São João, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O contraste entre a festa e a tragédia ambiental gerou diversas críticas. O registro foi gravado no sábado (22/6).

O Pantanal registrou recorde de incêndios florestais para o mês de junho. Desde o início do mês, 1.729 focos de incêndio foram identificados por satélite. Isso é quase quatro vezes superior ao recorde anterior para o mês de junho, de 435 focos em 2005.

Já entre 1º de janeiro e 20 de junho, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 2.628 focos de incêndio no bioma, o que representa um aumento de 1.818% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Veja o vídeo:

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alertou este mês para os riscos de uma seca severa em várias regiões do país e de um aumento dos incêndios, incluindo no Pantanal. "O que estamos vendo em chuva no Rio Grande do Sul e os efeitos dessas chuvas, vamos ver em estiagem na Amazônia e no Pantanal", disse a ministra no dia 5 de junho, em cerimônia do Dia Mundial do Meio Ambiente.

O que é o Arraial do Banho de São João?

O Arraial do Banho de São João é uma festa popular que ocorre todos os anos em Corumbá (MS). O tema da celebração deste ano é “A Fé do Nosso Povo é Patrimônio do Brasil”.

Segundo a prefeitura de Corumbá, a festa pantaneira ajuda a perpetuar a tradição do Banho de São João corumbaense, que desde 2021 foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).