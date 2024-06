Quadrilha junina é reconhecida como manifestação da cultura nacional

As quadrilhas juninas têm origem nas danças de salão europeias, que chegaram ao Brasil pela corte portuguesa no início do século XIX. - (crédito: Samuel Calado / CB)

Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (24/6) a lei que reconhece quadilhas juninas como manifestação da cultura nacional. A Lei foi aprovada no Senado e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com a oficialização da lei, a quadrilha junina se une a outros marcos, como as escolas de samba, o forró e as próprias festas juninas, que já têm o reconhecimento de manifestação da cultura nacional.

A lei foi discutida no Senado em maio passado e aprovada em caráter terminativo na Comissão de Educação. À época, a relatora, senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) destacou que as festas juninas já tinham o reconhecimento de manifestação cultural, mas as quadrilhas especificamente, tinham ficado de fora. Deste modo, seria importante alterar a lei para oficializar esse reconhecimento em função da importância social, cultural e econômica que a quadrilha tem, especialmente na região Nordeste do país.

Para Daniela Ribeiro , o reconhecimento da quadrilha junina como manifestação da cultura nacional é um incentivo à preservação dessa manifestação. "Ela incentivam o turismo cultural, criam empregos e promovem a economia local através da venda de comidas típicas, artesanato, músicos, transportes, confecção e demais serviços relacionados aos eventos”, explicou a senadora.

Este ano, em Campina Grande, na Paraíba, cidade conhecida por realizar uma das maiores festas de São João do Brasil foi registrado um novo recorde de maior quadrilha junina do país. Segundo o governo federal, no dia 13 de junho a dança reuniu 1.280 pares e sacramentou o 10º título consecutivo de maior quadrilha junina brasileira.