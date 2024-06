Bebê é encontrado morto em lixeira na cidade de Canoas (RS)

Corpo de bebê com um dia de vida foi encontrado em uma lixeira de um prédio comercial, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A criança estava enrolada em uma manta e foi encontrada por um funcionário que acionou a polícia. O caso ocorreu na segunda-feira (24/6).

A mãe do bebê, uma mulher de 33 anos, foi presa pela Polícia Civil. Ela é suspeita de matar a filha recém-nascida e a jogar no lixo. Segundo informações da CNN, a polícia analisou informações da câmera de segurança do prédio comercial e viu que as cenas mostram indícios de que a mulher abandonou o corpo do bebê.

"Ela (a mãe da criança) entrou com uma bolsa preta de volume e saiu sem o volume na bolsa. Ela andou por diversos quilômetros com essa bolsa”, disse Arthur Reguse, delegado que investiga o caso. Ainda segundo informações da CNN, a Investigação da Polícia Civil aponta que a mulher deu à luz na noite do último domingo (23/6).

Prisão

A mulher foi presa durante o horário de trabalho, no mesmo prédio em que o bebê foi jogado na lixeira. Ainda segundo informações do veículo de imprensa, ela ficou em silêncio durante o depoimento e não falou qual a motivação do crime. A mulher já tem outros dois filhos menores de 12 anos.

