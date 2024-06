PM-SP apura vídeo de youtuber americano durante operação policial em SP

Um youtuber norte-americano virou alvo da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) após publicar vídeos mostrando ações da Polícia Militar em favelas da Zona Norte. Nas imagens, publicadas há três semanas, Gen Kimura aparece dentro da viatura usando um colete e narrando as operações.

De acordo com a SSP, a prática é proibida. "Toda a dinâmica mostrada nas imagens, envolvendo um civil em práticas exclusivamente militares, não é permitida e fará parte das investigações", disse a pasta em nota enviada ao Correio.

Assim que teve acesso ao vídeo, a Secretaria solicitou esclarecimentos à Polícia Militar, "que instaurou uma sindicância para apurar todas as circunstâncias relativas aos fatos e adotar as providências necessárias."

Outra problema no vídeo é uma fala de um dos policiais, que comenta que as mortes de criminosos são comemoradas com "cigarros e bebidas". "Quando matamos um bandido, nós celebramos com cigarro e bebidas".

"A pasta destaca, ainda, que a frase dita por um dos agentes, mencionada pela reportagem, não condiz com as práticas adotadas pelas forças de segurança do Estado. As polícias paulistas são instruídas e continuamente capacitadas para agirem dentro da lei. Excessos e desvios não são tolerados e todos os casos são punidos com rigor. Além disso, a dinâmica do vídeo não é permitida de acordo com as regras internas da Corporação", explica a nota da SSP.

O Correio entrou em contato com Gen Kimura para ouvir um posicionamento sobre o caso, mas ainda não teve resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.