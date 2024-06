Governo libera R$ 100 milhões para combate de incêndios no Pantanal

O governo federal deve confirmar na próxima sexta-feira (28/6) a liberação de R$ 100 milhões para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em ações de combate às queimadas no Pantanal, que vive um estado de emergência.

Nesta data, uma comitiva formada pelas ministras Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, Marina Silva, do Meio Ambiente, além do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, se deslocará para a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde está concentrada a maior parte dos focos de incêndio na região.

Segundo Tebet, os recursos têm como objetivo salvar “a maior planície alagável do mundo”. Na última segunda-feira (24/6), o governo acionou uma sala de situação para definir estratégias de combate ao fogo na região. Além dos recursos, a reunião também definiu o envio de brigadistas e agentes da Força Nacional para a região pantanosa.

No Pantanal, as queimadas já atingiram recorde para o primeiro semestre desde o início da série histórica, iniciada em 1988, com 3.372 focos contabilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Somente em junho, já foram registradas 2.473 ocorrências de incêndio em todo o bioma.