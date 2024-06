Nomes de ex-executivos das Americanas são incluídos na lista da Interpol

A Polícia Federal incluiu nesta quinta-feira (27) os nomes de dois executivos com atuação nas Lojas Americanas na lista de procurados da Polícia Internacional (Interpol). Ambos estão no exterior e são acusados de envolvimento com a fraude fiscal de R$ 25 bilhões registrada no caixa da empresa.



O ex-CEO da empresa Miguel Gutierrez e Anna Christina Ramos Saicali, uma de suas diretoras, são alvos de mandados de prisão preventiva. No entanto, estão no exterior e não foram localizados pelas equipes policiais. Com a inclusão na lista, eles passam a ser procurados em mais de 100 países.

A PF cumpre, além dos mandados de prisão, 15 ações de busca e apreensão. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de R$ 500 milhões de pessoas envolvidas no esquema. A fraude ocorreu para mascarar rombo em caixa e lucrar com a venda de ações superfaturadas no mercado financeiro.

As investigações começaram em 2023, quando o grupo anunciou o rombo fiscal em seu caixa. Inicialmente, o rombo informado era de R$ 20 bilhões. Posteriormente, a baixa financeira subiu para R$ 43 bilhões.