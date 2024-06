Morre Paulo Cesar Pedrosa, presidente do Sindicato de Hotéis e Bares de BH

Morreu na madrugada desta quarta-feira (26/6) o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana (SindiHoteis-SindiBares), Paulo César Marcondes Pedrosa. Ele tinha 72 anos.

Recentemente, Paulo Cesar Pedrosa havia passado por uma cirurgia no aparelho digestivo. Ele estava se recuperando em casa quando passou mal e teve que ser levado ao Hospital Madre Teresa, em BH. Já no hospital, Pedrosa morreu em razão de uma hemorragia.

O velório e sepultamento acontecerão na tarde desta quarta-feira (26/6), de 13h às 17h, no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, em BH.

Quem foi Paulo César Pedrosa?

Paulo César se formou como bacharel em direito e comunicação pela Universidade de Itaúna. Pedrosa dedicou mais de três décadas à presidência do Sindicato dos Hotéis e Bares de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Passou ainda pela presidência da Companhia Mineira de Promoções (Prominas), da Associação Mineira de Bares, Hotéis, Restaurantes e Lanchonetes (Amibar) e da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Minas (Fhoremg), chegando a ser também vice-presidente do Conselho Nacional de Turismo (CNTur).

Paulo César Pedrosa foi também presidente do conselho Deliberativo do Cruzeiro durante mandato tampão em 2020.

“É uma pessoa que se dedicou a defender a classe também, que se dedicou ao desenvolvimento empresarial nesse segmento. De estar buscando realmente soluções e trazendo milhares de eventos, ele sempre fez isso. Uma pessoa que se preocupou com isso no momento em que ninguém ainda pensava em sindicalismo. Então ele é uma pessoa pioneira. Uma pessoa extremamente pioneira, foi uma pessoa muito arrojada dentro do segmento”, afirma Edson Puiati, coordenador da frente da Gastronomia Mineira e Diretor de Hospitalidade e Gastronomia no Senac Minas.

Puiati destaca que a perda de uma personalidade como Paulo César trará muitos impactos para o setor. “Ele realmente fará muita falta por ser essa pessoa sempre envolvida e preocupada com as questões do segmento. Seja na formação e na capacitação das pessoas, outras novidades para o segmento, enfim, uma pessoa muito pioneira, e realmente pode dizer que ele foi pioneiro nessa questão do sindicalismo do segmento de alimentos e bebidas.”