Pantanal: cidades que mais desmatam são as com mais incêndios, diz Marina

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, declarou nesta quinta-feira (27/6) que os municípios que mais desmatam o Pantanal são as que mais sofrem com focos de incêndio no momento. Ela lamentou a seca que ocorre atualmente na Amazônia e no Pantanal e disse que o governo trabalha para combater as chamas.

O Pantanal sofre um número recorde de focos de incêndio, o maior desde o início da série histórica, há 30 anos.

“Corumbá está respondendo por metade dos incêndios no Mato Grosso (do Sul), e respondeu por 55% do desmatamento”, discursou a ministra durante reunião do Conselhão no Palácio do Itamaraty, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros ministros e autoridades.

“No caso do Pantanal, nós estamos vendo os incêndios que deixam a todos nós estarrecidos. 85% desses incêndios estão ocorrendo dentro de terra privada. Nesse momento, nós não temos incêndios por ignição natural, porque os especialistas apontam que ainda não estamos no período para isso. São todos pela ação humana”, disse ainda Marina Silva.

A ministra alertou para o ritmo acelerado das mudanças climáticas e eventos extremos no país, e defendeu que não adianta apenas combater as crises, como os incêndios, mas que é preciso investir na prevenção.

“Nesse momento, nós estamos na mão da consciência das pessoas”, pontuou. No encontro do Conselhão, O presidente Lula sancionou o projeto de lei que cria o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas.