Mega-Sena: bolão feito no Conjunto Nacional acerta cinco e fatura R$ 92 mil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2742, sorteada nesta quinta-feira (27/6), e o prêmio principal acumulou para R$ 110 milhões. No entanto, em todo país, 100 apostas bateram na trave e marcaram a quina.

Uma das apostas que bateram na trave é um bolão com 18 cotas feito no Conjunto Nacional, onde os sortudos vão faturar um prêmio total de R$92.226,24. A outra aposta feita no Distrito Federal foi registrado por canais digitais, e o vencedor também vai faturar R$ 92 mil.

Os números sorteados nesta quinta-feira foram 02 - 11 - 25 - 32 - 37 - 57.



O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para sábado (29/6) e o prêmio previsto é de R$ 110 milhões.

Como jogar



A Mega-Sena paga o maior prêmio ao acertador dos seis números sorteados. Contudo, é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de seis a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

