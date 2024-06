Pantanal: PF libera imagens de satélite para ajudar no combate de incêndios

A medida visa fornecer informações precisas e atualizadas sobre as áreas afetadas no Pantanal - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

A Polícia Federal anunciou uma iniciativa para auxiliar no combate aos incêndios no Pantanal, disponibilizando o acesso gratuito a imagens de satélite de alta resolução a municípios atingidos ou em risco. A medida visa fornecer informações precisas e atualizadas sobre as áreas afetadas e busca uma resposta mais eficaz dos órgãos públicos.

O Programa Brasil Mais, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, é o responsável pela ação. A iniciativa oferece imagens diárias e alertas de queimadas e focos de incêndio na região para que, com esses dados, os municípios possam planejar e executar estratégias para combater os desastres ambientais.

Os municípios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, assim como órgãos estaduais, podem solicitar acesso às imagens. Interessados devem enviar um e-mail do gabinete da maior autoridade da instituição para o endereço eletrônico brasilmais@pf.gov.br. É necessário fornecer informações básicas, como nome, sigla e endereço da instituição, além dos dados da maior autoridade e dos pontos focais.

O Programa Brasil Mais conta com a participação de mais de 480 instituições e mais de 97 mil usuários de instituições públicas federais, estaduais e municipais. A rede, chamada RedeMAIS, tem como função compartilhar informações e ações coordenadas no combate aos incêndios.

A Polícia Federal integra o gabinete de crise contra os incêndios no Pantanal. As equipes estão atuando em flagrante e em investigações coordenadas com outros órgãos federais e estaduais para responsabilizar criminalmente os responsáveis por ações ilícitas relacionadas aos incêndios.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro