Mulher é estuprada e assaltada enquanto segura filho de 3 anos no colo

Uma mulher de 27 anos foi estuprada enquanto segurava o filho de três anos no colo, na cidade de Mongaguá, no interior de São Paulo. O suspeito do crime ainda não foi identificado e o caso, registrado na quinta-feira (27/6), é investigado pela Polícia Civil do estado como estupro e roubo.

De acordo com o g1, o crime ocorreu em uma viela da cidade enquanto a vítima caminhava para casa. Ela foi abordada pelo homem, que estava em uma bicicleta e, ao acreditar que sofreria um assalto, ofereceu R$ 50, mas o suspeito não aceitou.

Com um punhal na mão, ele teria puxado a vitima pelos cabelos até a viela, abaixado as calças dela, e a estuprado na sequência, enquanto a mesma segurava o filho no colo e permanecia em pé.

Depois do crime, o homem teria exigido a entrega da quantia de R$ 50 e a mandou ir embora "sem olhar para trás". O filho da vítima não sofreu nada, mas chorou durante o crime.

A vítima foi quem acionou a Polícia Militar e foi encaminhada na sequência para o Hospital e Maternidade de Mongaguá. Ela passou por todo o protocolo para vítimas de abuso sexual, segundo o g1, e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito e possível coleta de material biológico do suspeito.

Em nota encaminhada ao Correio a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Mongaguá, em segredo de Justiça. "A autoridade policial prossegue com as diligências para identificar e localizar o suspeito. Demais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência".