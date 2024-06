Guaíba volta a inundar Porto Alegre

O nível do lago Guaíba subiu novamente e as águas voltaram a invadir a orla e as calçadas de Porto Alegre. A enchente aumentou 1,50m nos bairros do Guarujá, Ipanema e Espírito Santo, na zona sul da capital gaúcha. Na sexta-feira, o nível passou dos 3,33m para 3,55m, mas começou a baixar na madrugada de ontem.

De acordo com a leitura feita pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) na região da Usina do Gasômetro, às 14h15 de ontem, o nível estava em 3,47m. O patamar está acima da cota de alerta (3,15m) e a poucos centímetros do nível de inundação (3,60m).

A previsão é de que o Guaíba fique acima da cota de alerta nos próximos dias. O boletim de sexta-feira do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS) indica que os afluentes dos rios e uma intensificação do vento sul devem causar a elevação do lago — "podendo chegar à cota de inundação, no pior cenário", adverte o documento.

A previsão é de que o volume das águas diminua ao longo da próxima semana. Isso porque não há previsão de chuva com volume expressivo para o período dos próximos cinco a 10 dias.

A tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul afeta cerca de 2,3 milhões de pessoas e deixou 179 mortos, mais de 800 feridos e 34 desaparecidos. Quase 7 mil pessoas ainda estão desabrigadas, 80 trechos de estradas seguem bloqueadas parcial ou totalmente. Em Porto Alegre, foram recolhidas 87 mil toneladas de entulhos nas ruas.