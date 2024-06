O significado das cores da bandeira LGBTQIA+

Bandeira de oito cores gigante toma as ruas de Key West, na Flórida, em comemoração ao aniversário de 25 anos do símbolo - (crédito: Divulgação/Gilbert Baker Foundation)

A combinação de cores da bandeira é um símbolo consolidado do orgulho LGBTQIA+, a escolha dessas cores, no entanto, não é um simples arco íris. Criada pelo artista Gilbert Baker em 1978, a bandeira incluía, originalmente, oito cores, cada uma com um significado.

Na época, o movimento era representado por um triângulo rosa, mas o símbolo carregava consigo uma recordação dolorosa para a comunidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, o triângulo rosa foi cooptado por Aldolf Hitler e utilizado na perseguição nazista contra homossexuais, assim como a Estrela de Davi foi utilizada contra os judeus.

Em suas memórias, Baker conta que já havia sido pressionado por amigos para criar o que seria a nova imagem da luta. Na ocasião, depois de uma sessão de cinema, o artista passou a olhar as bandeiras tremulando nos prédios. “Pensei que uma nação gay deveria ter uma bandeira também, para proclamar sua própria ideia de poder”, relata.

A ideia do arco íris veio durante a efervescência de uma festa que contemplava toda a diversidade da comunidade LGBT.

“Uma Bandeira do Arco-Íris foi uma escolha consciente, natural e necessária. O arco-íris surgiu da história mais antiga registrada como um símbolo de esperança”, explica. “No Livro do Gênesis, ele apareceu como prova de uma aliança entre Deus e todas as criaturas vivas. Também foi encontrado na história chinesa, egípcia e nativa americana. Uma Bandeira do Arco-Íris seria nossa alternativa moderna ao triângulo rosa. Agora, os manifestantes que reivindicaram sua liberdade no Stonewall Bar em 1969 teriam seu próprio símbolo de libertação”.

Significados

A construção da primeira bandeira foi feita com oito cores, na seguinte ordem:

Rosa simboliza a sexualidade;

Vermelho, a vida;

Laranja, a cura;

Amarelo, a luz do sol;

Verde, a natureza;

Turquesa, a magia;

Azul, a serenidade;

Violeta, o espírito humano.

Significados das cores da bandeira LGBTQIA+ (foto: Divulgação/Gilbert Baker Foundation)

A demanda pela bandeira cresceu drasticamente após o assassinato de Harvey Milk, um dos primeiros políticos abertamente homossexuais dos Estados Unidos, em novembro de 1978. Com esse aumento, a disponibilidade de tecido rosa-choque tornou-se insuficiente, o que fez com que essa cor precisasse ser retirada.

O turquesa foi retirado pouco depois para manter o símbolo com um número par de cores. Isso foi necessário porque, quando pendurada verticalmente nos postes, a faixa do meio, que era turquesa, era obscurecida pelo poste.



Bandeira de oito cores gigante toma as ruas de Key West, na Flórida, em comemoração ao aniversário de 25 anos do símbolo (foto: Divulgação/Gilbert Baker Foundation)

Mudanças

Ao longo dos últimos anos, artistas de diferentes países fizeram algumas adaptações para inserir símbolos de outras pautas e letras da sigla.

Em 2017, a Filadélfia criou sua própria versão da bandeira, com a inserção das cores preto e marrom para simbolizar a luta antirracista. A edição aconteceu após episódios de racismo dentro do meio LGBTQIA+ na cidade.

Pouco depois, em 2018, o artista não binário Daniel Quasar, dos Estados Unidos, criou a bandeira do orgulho “progressista”. A adaptação insere um triângulo na lateral da bandeira com as cores rosa e azul, presentes na bandeira trans, seguidas pelo marrom e preto.

Bandeira do orgulho "progressista", por Daniel Quasar (foto: Divulgação/Daniel Quasar)

Uma outra versão foi feita pelo artista intersexo Valentino Vecchietti. Ativista da Intersex Equality Rights, ele buscou inserir a bandeira da comunidade intersexo, amarela com um círculo roxo, no centro do triângulo criado por Daniel Quasar.

Bandeira do Orgulho Inclusivo Intersexo, por Valentino Vecchietti (foto: Divulgação/Global Inclusive Pride Flag Project)