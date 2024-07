Cartão de vacina de Bolsonaro: ex-prefeito é alvo de operação da PF

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (4/7), a segunda fase da Operação Venire, que investiga a existência de uma associação criminosa que inseriu dados falsos de vacinação contra a Covid-19, em sistemas do Ministério da Saúde, para a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo revelou o g1, o ex-prefeito de Duque de Caxias (RJ) e atual secretário estadual de Transportes, Washington Reis, é um dos alvos da operação de busca e apreensão, realizados no município. Ao todo, dois mandados foram emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com a PF, a operação também tem como objetivo a identificação de novos beneficiários do esquema fraudulento.

À Globonews, Washington Reis negou envolvimento no esquema de vacina. "Tenho zero a ver com isso".

Em nota enviada ao Correio, o Governo do Estado do Rio de Janeiro se posicionou sobre o assunto dizendo que a Operação da PF tem como alvo único e exclusivo a obtenção de cartões de vacinação relacionados ao município de Duque de Caxias em 2022. "Não existe nada referente ao Governo do Rio na investigação e nem fatos que comprometam a conduta do secretário Washington Reis", finaliza a nota.