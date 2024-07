Mega-Sena: prêmio de R$ 162 milhões sai para três apostas do RJ e RS

Três sortudos vão dormir milionários na noite desta quinta-feira (4/7). O prêmio da Mega-Sena 2745, que estava acumulado em mais de R$ 162 milhões, será dividido entre três apostadores que acertaram as seis dezenas.

Todos os vencedores ganharam com jogos simples, no valor de R$ 5, e em apostas individuais. O primeiro vencedor é da cidade do Rio de Janeiro e os outros dois dos municípios de Garibaldi e Planalto, ambos no Rio Grande do Sul.

Em todo país, 317 apostas acertaram a quina e vão faturar ao menos R$ 22,8 mil.

A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 05 - 07 - 11 - 52 - 57.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para sábado (6/7) e terá prêmio de R$ 3,5 milhões.