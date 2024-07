Prefeito de BH revela câncer e diz que manterá candidatura à reeleição

O prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD), 77 anos, anunciou, nesta quinta-feira (4/7), que está com câncer na região abdominal. O tumor foi descoberto em exames de rotina feitos recentemente. Apesar do diagnóstico, o político afirmou que manterá a candidatura à reeleição. Segundo ele, os médicos avaliam que o prognóstico é "excelente".

Em pronunciamento na sede do Executivo local, Fuad também disse que já realizou uma cirurgia, que foi bem-sucedida, e iniciou imediatamente o tratamento. “Continuarei exercendo o meu cargo de prefeito de Belo Horizonte da mesma forma que fiz agora, trabalhando muito e aparecendo pouco”, ressaltou o prefeito.

Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco - que é de Minas Gerais - desejou uma recuperação rápida a Fuad. "Presto minha solidariedade ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e desejo a ele uma recuperação completa e célere em relação ao tratamento da doença. Neste momento, divido com os familiares, amigos e admiradores do prefeito a torcida pelo seu pronto restabelecimento para que ele continue o grande trabalho realizado na administração da capital mineira”, disse Pacheco.