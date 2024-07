Vídeo: vira-lata caramelo rouba a cena ao 'invadir' reportagem ao vivo; assista

O repórter tentou manter a concentração e continuar com a entrada ao vivo, mas o animal não desistiu de ganhar sua dose de atenção - (crédito: Reprodução TV Globo)

Um cachorro vira-lata caramelo roubou a cena durante uma reportagem do Bom Dia Pernambuco, da TV Globo, na sexta-feira, 5. O animal "invadiu" a transmissão ao vivo e se apoiou no repórter João Neto, que foi surpreendido pelo cão.

A situação aconteceu na Academia da Cidade do Parque da Macaxeira, na zona norte do Recife, onde o jornalista chamava uma reportagem sobre praticar atividades físicas ao ar livre. Quando o caramelo pulou nele, Neto não conseguiu conter a risada.

"Ao vivo, acontece de tudo. Ele estava quietinho aqui, aí, na hora do ao vivo, querendo se amostrar", disse. Mais tarde, o cão voltou a fazer uma aparição no jornal. O cinegrafista mostrava algumas pessoas realizando exercícios no parque quando o animal tentou pegar os fios da câmera.

"O caramelo está pegando o fio aqui, meu Jesus. Se comporta, Caramelo", brincou Neto, que tentou resgatar os fios do cão e entregá-lo ao cinegrafista.

Uma situação parecia ocorreu no início do ano no jornal Bom Dia Santa Catarina, transmitido por uma afiliada da TV Globo, quando o repórter Deivid Moron foi surpreendido por um cachorro pedindo carinho. Confira aqui .