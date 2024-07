Morre Renato Nery, aos 72 anos vítima de assassinato em Cuiabá

Morreu neste sábado (6/7) Renato Gomes Nery, aos 72 anos, vítima de tentativa de homicídio. Conforme informações da Polícia Militar, o advogado estava na porta do escritório de advocacia onde atuava em Cuiabá quando foi surpreendido por um atirador que disparou cerca de sete tiros, dos quais três atingiram Renato. Ele foi rapidamente socorrido e passou por uma cirurgia em um hospital particular da capital, sendo posteriormente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, Renato não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Renato Nery teve uma carreira destacada no campo jurídico, atuando como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e conselheiro Federal da OAB durante a gestão 1989 – 1991.



A notícia da morte de Renato Nery foi recebida com tristeza pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB). Em nota, a entidade lamentou profundamente a perda do ex-presidente da OAB-MT e ex-conselheiro federal, destacando a gravidade do atentado sofrido pelo advogado.

“A Ordem dos Advogados do Brasil expressa, neste momento difícil, sua solidariedade aos amigos, colegas e familiares do advogado. Acompanharemos a investigação do caso com atenção e cobraremos a punição dos responsáveis”, afirmou Rafael Horn, presidente em exercício do Conselho Federal da OAB.

Desde o ocorrido, dirigentes da OAB Nacional e da OAB-MT têm se empenhado na apuração do caso. O diretor-tesoureiro, Leonardo Campos, e a presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso, entraram em contato com o secretário de Segurança Pública, César Augusto Roveri, e com o comandante geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Mendes, solicitando prioridade na investigação do crime.