Amigos que pagaram R$ 1.650 em vinho em vez de R$ 165 ganham jantar

Quatro amigos repercutiram nas redes sociais após saírem para jantar no domingo (7/7) e confundirem o preço do vinho Pêra Manca em um restaurante de Salvador. Os amigos acharam que o vinho custava R$ 165, então, pediram duas garrafas. Porém, na hora de pagar a conta, descobriram que cada garrafa do vinho custava, na realidade, R$ 1.650. Depois da confusão, eles ganharam um jantar cortesia, oferecido pelo restaurante.

O valor final da conta com uma burrata, ceviche, camarões flambados, filé grelhado, dois filés grelhados ao vôngole, duas águas com gás, três águas sem gás, dois cafés expresso e as duas garrafas de vinho foi R$ 4.512 — R$ 1.128 por pessoa.

Um vídeo compartilhado no TikTok de Thalyta Emily, uma das pessoas que pagaram a conta, mostra a incredulidade dos jovens quando compreendem o valor da refeição. Na gravação, é possível perceber que eles saíram um pouco atordoados do estabelecimento.



O restaurante Mistura, por sua vez, disse que nunca passou por essa situação. "Como o Pera Manca, um dos vinhos de grande valor agregado em qualquer restaurante e que tinha o seu valor explícito no cardápio, assim como todas as bebidas, com taças de vinho a partir de R$ 29 e garrafas até R$ 5.000", informa nota enviada ao Correio.

O estabelecimento ainda afirma que se solidarizou com a inexperiência dos jovens e ofereceram a eles um jantar como cortesia. A proposta foi aceita pelos amigos, que escolheram desfrutar da refeição no domingo que vem (14/7).

O vinho pedido pelos jovens, Pêra Manca, é produzido em Portugal, mais especificamente em Évora, no centro-sul do país. Chamado pelo produtor como um "vinho de exceção", parte dele é fermentado em barricas francesas, passando depois por 12 meses em contato com as borras e seis meses em garrafa antes de ser comercializado. O valor de uma garrafa pode passar de R$ 4 mil.