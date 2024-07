Amigos bebem vinho de R$ 1.650 pensando que custava R$ 165; veja vídeo

O vinho Pêra Manca é produzido em Portugal, mais especificamente em Évora, no centro-sul do país - (crédito: Reprodução/Tik Tok (@thalytaemily))

Quatro amigos saíram para jantar no último domingo (7/7) e acabaram viralizando no TikTok após ter um grande rombo financeiro. Eles foram até um restaurante em Salvador (BA), pediram diversos pratos, água, café e duas garrafas de vinho branco português da marca Pêra Manca.

Na hora de fazer o pedido, eles entenderam que cada garrafa do vinho custava R$ 165, e então acabaram tomando duas. No entanto, uma grande surpresa os aguardava quando a conta chegou: cada um dos vinhos custava R$ 1650, totalizando R$ 3,3 mil. O momento foi documentado por Thalyta Emily no TikTok.



O valor final da conta com uma burrata, cevice, camarões flambados, filé grelhado, dois filés grelhados ao vôngole, duas águas com gás, três águas sem gás, dois cafés expresso e as duas garrafas de vinho foi R$ 4.512, ou R$ 1.128 por pessoa.

No vídeo, que alcançou mais de 2,2 milhões de visualizações, os jovens estão incrédulos. Um deles brinca: "Traz a conta certa". O outro diz: "Tu é doido, que decepção". Uma jovem diz que a experiência foi terrível, e um rapaz concorda: "Tenebrosa".

Nos comentários da publicação, internautas questionaram o grupo. "Vocês pediram vinho sem olhar o preço?", escreveu um espectador. "Quem bebe vinho sabe que o Pera Manca é caro... Difícil acreditar que acharam que era 165", comentou outro.

O vinho Pêra Manca é produzido em Portugal, mais especificamente em Évora, no centro-sul do país. Chamado pelo produtor como um "vinho de exceção", parte dele é fermentado em barricas francesas, passando depois por 12 meses em contato com as borras e seis meses em garrafa antes de ser comercializado.

E talvez o grupo de amigos tenha tido "sorte". Em sites que vendem o produto, grande parte das garrafas chega a custar mais de R$ 4 mil a unidade.