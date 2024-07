Padre Júlio Lancellotti discute com guarda municipal em SP; veja o vídeo

Guarda Civil discute com padre Julio Lancellotti - (crédito: Reprodução/Instagram @padrejulio.lancellotti)

O Padre Júlio Lancellotti discutiu com guardas municipais de São Paulo, na tarde desta terça-feira (9/7), na capital paulista. Pároco da igreja São Miguel Arcanjo, Lancellotti estava ao lado de pessoas em situação de rua, no momento em que questionou o agente de segurança. O vídeo deste momento foi divulgado pelo perfil oficial do religioso. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Renato Lancellotti (@padrejulio.lancellotti)

Representante da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, Júlio Lancellotti promoveu ações em apoio a essa população, na tarde desta terça. Ele questionou a efetividade das ações da prefeitura no acolhimento às pessoas em situação de rua, no período de inverno. Essas iniciativas foram denominadas como Operação Baixas Temperaturas.

Com o áudio do vídeo que mostra a discussão entre o padre e um guarda municipal não dá para saber do que se trata a conversa. A discussão ocorreu um dia após imagens mostrarem três agentes de segurança da cidade de São Paulo agredindo pessoas em situação de rua. Os guardas envolvidos nas agressões foram afastados pela prefeitura.

O Correio questionou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana sobre a discussão entre os guardas municipais e o padre Júlio Lancellotti, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.