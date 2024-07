Secretário de Belford Roxo é preso por desvio de verba da merenda

O secretário municipal de Educação de Belford Roxo (RJ), Denis de Souza Macedo, foi preso ontem pela Polícia Federal por conta de uma investigação sobre o desvio de recursos públicos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Segundo a PF, ao longo das apurações descobriu-se que servidores desviaram pouco mais de R$ 6 milhões — e o chefe da pasta é apontado como o comandante do esquema criminoso.

Denis foi preso em um condomínio de luxo no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense — onde mora. Mas horas antes de o secretário ser alvo da PF, foi elogiado pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro — marido da ex-ministra do Turismo e atual deputada federal Daniela Carneiro (União-RJ). Em um evento político no bairro Xavantes, quando foram lançados candidatos a vereador em Belford Roxo para a eleição de outubro, Waguinho referiu-se a Denis como o "melhor secretário de Educação de todos os tempos".

"As fraudes eram realizadas mediante sucessivos pagamentos superfaturados, baseados em documentação falsa e destinados a empresas que foram contratadas para fornecer merenda escolar. A investigação também revelou que o desvio de recursos públicos foi acompanhado do pagamento de vantagens indevidas, por parte das empresas fornecedoras de merenda, a agentes públicos do município de Belford Roxo, os quais se valeram de mecanismos de lavagem de dinheiro para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores recebidos", explica a PF, em nota. Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal do Rio.

Dinheiro em espécie

Os agentes fizeram buscas e apreensões em 21 endereços. Na casa de um empresário envolvido no esquema de desvio de dinheiro da merenda escolar, na Barra da Tijuca, foram encontrados 300 mil euros em espécie, o equivalente a R$ 1,8 milhão. Ao todo, foram apreendidos R$ 2,6 milhões em espécie além de quatro veículos, documentos e celulares.

A investigação levanta supostos crimes de documentação falsa, peculato, corrupção passiva e ativa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o nome da operação, "Fames", faz alusão à deusa da fome na mitologia romana.

Segundo o advogado Rafael Faria, que defende Denis Macedo divulgou, seu cliente é inocente. "O secretário sempre pautou sua vida pública no mais alto rigor da legalidade, possui absoluta certeza em sua inocência", destacou.

Já a Prefeitura de Belford Roxo emitiu nota sem fazer qualquer menção ao secretário. "A Prefeitura de Belford Roxo informa que não teve acesso aos autos do processo, mas confia na atuação da Justiça. A administração municipal preza pela lisura e transparência. A Prefeitura espera que os fatos sejam esclarecidos o mais rápido possível", observou.