Farmácia Popular: 95% dos medicamentos agora são de graça

Trinta e nove remédios do programa são distribuídos a custo zero - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Dez novos medicamentos foram incluídos na lista de gratuidade do programa Farmácia Popular. Isso representa que 95% dos remédios e insumos oferecidos pelo programa — 39 dos 41 disponíveis — serão distribuídos gratuitamente e, segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 3 milhões de pessoas serão beneficiadas.

"Estamos agregando à gratuidade 10 medicamentos. São indicados para colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Essa lista incluía remédios para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais", anunciou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, no evento comemorativo aos 20 anos do programa.

Passam a ser gratuitos os seguintes medicamentos: sinvastatina (em doses de 10 mg, 20 mg e 40 mg), para o tratamento do colesterol alto; carbidopa 25 mg levodopa 250 mg e cloridrato de benserazida 25 mg levodopa 100 mg — ambos utilizados no tratamento da doença de Parkinson; maleato de timolol (em doses de 2,5 mg e 5 mg), para o glaucoma; budesonida (em doses de 32 mcg e 50 mcg) e dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose), para as rinites alérgicas.

O relançamento do programa, em 2023, incluiu a gratuidade de medicamentos de osteoporose e anticoncepcionais. Na sequência, acrescentou a distribuição de fraldas, absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade social e alunos da rede pública de ensino. Desde então, 560,4 mil mulheres retiraram anticoncepcionais e medicamentos de osteoporose.

Segundo o ministério, o plano é de universalizar o programa de forma a cobrir 93% do território nacional. "Foram credenciadas 536 novas farmácias, em 380 novos municípios de referência do Programa Mais Médicos, com 352 cidades do Norte e Nordeste recebendo a primeira unidade cadastrada", observou a pasta.

Ao lembrar os 20 anos do programa, Nísia lembrou que em 2022 havia "o risco efetivo de morte da Farmácia Popular, porque estava previsto um corte de 60% do orçamento. Foi essa a situação que vimos, inclusive, no período da transição (governamental). Em 2024, conseguimos, na reconstrução feita desde o ano passado, garantir para o Farmácia Popular um orçamento de R$ 5,1 bilhões. Isso é uma conquista fundamental para a garantia do programa".

20 anos de programa

O Farmácia Popular foi criado em 2004, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério da Saúde estima que o programa beneficiou 70 milhões de pessoas e está presente em 4,7 mil municípios. São mais de 31 mil estabelecimentos credenciados. Numa comparação entre os meses de junho de 2022 e de 2023, houve um aumento de 8,8% — representa 22 milhões de pessoas a mais beneficiadas.

*Estagiários sob a supervisão de Fabio Grecchi Saiba Mais Brasil Guardas que bateram em homem em situação de rua são afastados

Guardas que bateram em homem em situação de rua são afastados Brasil Justiça reconhece família multiespécie e devolve cão a tutor em situação de rua

Justiça reconhece família multiespécie e devolve cão a tutor em situação de rua Brasil Jovem tem parada cardíaca e morre após ver homem ser assassinado a tiros

Jovem tem parada cardíaca e morre após ver homem ser assassinado a tiros Brasil Tia comemora prisão de sobrinho que matou a mãe: "Presente adiantado"