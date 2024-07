Jovem tem parada cardíaca e morre após ver homem ser assassinado a tiros

Kamylle Queiroz, 18 anos, teve uma parada cardíaca e morreu após ver um homem ser assassinado a tiros em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás. A mulher chegou a ser encaminhada uma unidade de saúde, no domingo (7/7), e passou por tentativas de reanimação, mas não resistiu.

O homem que foi morto a tiros foi identificado com Ênio da Silva, 29 anos. No dia do crime, ele tinha ido a uma distribuidora para comprar cervejas quando uma moto com dois homens parou no local e fez seis disparos contra Ênio.

O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no caminho do hospital. A motivação do crime ainda é desconhecida. Até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios.