Objeto não identificado cai do céu e assusta moradores no litoral paulista

Um objeto metálico não identificado caiu sobre uma residência em São Vicente, no litoral de São Paulo, assustando moradores da região. O incidente aconteceu no sábado (6/7) por volta das 20h45 e quebrou parte da cobertura de uma residência e derreteu um cano de caixa d' água devido a alta temperatura. Ao portal G1, Michel Ramos dos Santos, de 39 anos, dono do imóvel atingido e maquinista ferroviário, morador do bairro Náutica 3 há 19 anos, contou sobre o ocorrido.

O maquinista relatou que estava descansando no sofá de casa quando ouviu um barulho forte vindo do telhado. "No momento não soube ao certo [o que era]. Pensei que estava quebrando o telhado e voando tudo", disse. Ao dirigir-se até a frente da residência para averiguar o que havia acontecido e se deparou com muita fumaça no local, embora tenha observado não haver qualquer falha elétrica.



"Vi que não tinha nada de curto-circuito. Subi no telhado e vi que estava quebrado e continuava saindo fumaça. Tive que entrar no forro para ver o que tinha acontecido", explicou Michel. Ao olhar o forro de casa para ver o estrago, o homem encontrou a peça e não conseguiu identificala. “Estava um pouco quente e, na parte que está preta, estava em brasa", relatou Ramos.



Segundo o maquinista, a peça era cilíndrica de aproximadamente 27 centímetros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro. Num primeiro momento, chegou a pensar que poderia ser uma bomba caseira e entrou em contato com amigos para que pudessem ajudar na identificação. “Fiquei muito assustado. Liguei para um amigo para tentar entender o que poderia ser aquilo. Ele sugeriu que poderia ser lixo espacial," disse Michel em entrevista a Uol.



Michel relatou ainda que acionou a polícia para que pudessem investigar o que aconteceu e identificar o objeto, no entanto, foi questionado se o objeto não havia sido jogado por uma pessoa. Como não observou a presença de alguém, Michel foi orientado a registrar um boletim de ocorrência on-line.