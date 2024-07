Quatro baleias-jubarte são encontradas mortas no litoral norte de SP

Quatro baleias-jubarte foram encontradas mortas no litoral norte paulista nas últimas semanas. O levantamento foi realizado pelo Instituto Argonauta nesta quinta-feira (11/7). Com esses casos, são seis ocorrências nos últimos meses na região.

Em São Sebastião, foram encontradas três baleias, nas praias de Guaecá, Boraceia e Paúba. Em Ubatuba, pescadores avistaram a quarta baleia na praia de Pinciguaba.

Baleia jubarte encontrada morta (foto: Divulgação/Instituto Argonauta)

De acordo com o instituto, não foi possível identificar a causa da morte das baleias por conta do estado de decomposição em que se encontravam. A mortalidade dos animais pode estar associada a várias causas, como falta de alimento, doenças, interação acidental com a pesca ou colisão com embarcações.

As baleias-jubarte podem chegar a 16 metros de comprimento e mais de 30 toneladas. Estima-se que a população de jubartes brasileiras seja de aproximadamente 20 mil, segundo dados de censos aéreos realizados pelo Projeto Baleia Jubarte.

A migração das baleias-jubarte é anual e tem sentidos diferentes a depender da época do ano. No outono e no inverno, elas percorrem a costa brasileira no sentido Sul-Nordeste para se reproduzir e dar à luz aos filhotes. Já no verão elas migram para os mares antárticos para se alimentarem.