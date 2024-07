Governo libera R$ 137 milhões para combate a incêndios no Pantanal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou medida provisória que destina um crédito extraordinário de R$ 137.638.217,00 para o ministérios da Justiça e Segurança Pública, do Meio Ambiente e Mudança do Clima e da Defesa. A MP foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (12/7).

Os recursos serão direcionados ao Departamento de Polícia Federal, ao Fundo Nacional de Segurança Pública, às operações de combate aos incêndios florestais pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e ao suporte das Forças Armadas. O total de crédito destinado chega a mais de R$ 237 milhões em recursos para enfrentar a crise no Pantanal, quando somado aos R$ 100 milhões previamente destinados.

Do total, R$ 72,3 milhões serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, para contratação de brigadistas, aquisição de equipamentos de proteção e combate, despesas com diárias, passagens e locação de meios de transporte terrestres e aéreos.

Já o Ministério da Justiça e Segurança Pública receberá R$ 5,7 milhões, distribuídos entre R$ 3,7 milhões para o Departamento de Polícia Federal e R$ 2 milhões para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Os recursos serão utilizados para atividades como abastecimento e manutenção de viaturas e aeronaves, disponibilização de geradores de energia, helicópteros, aviões, instrumentos de comunicação, além de despesas com diárias e passagens aéreas.



Por fim, o Ministério da Defesa receberá R$ 59,7 milhões para apoiar as operações das Forças Armadas, incluindo aquisição de bens e serviços, e outras necessidades relacionadas às operações de comando, controle e logística na região.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Brasil César Lattes, que dá nome à plataforma de currículos, é homenageado pelo Google

César Lattes, que dá nome à plataforma de currículos, é homenageado pelo Google Brasil Thiago Brennand consegue habeas corpus no TJ-SP, mas seguirá preso em Tremembé

Thiago Brennand consegue habeas corpus no TJ-SP, mas seguirá preso em Tremembé Brasil Caso João Pedro: absolvição de policiais causa indignação

Caso João Pedro: absolvição de policiais causa indignação Brasil Agrotóxico volta a ser assunto trabalhista

Agrotóxico volta a ser assunto trabalhista Brasil Quem deve pagar por danos de inundação no aeroporto de Porto Alegre, fechado há 70 dias

Quem deve pagar por danos de inundação no aeroporto de Porto Alegre, fechado há 70 dias Brasil PM que abordou adolescentes negros disse que suspeitou de grupo aglomerado