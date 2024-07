Produtor de MC Livinho é morto com tiro na cabeça em bar de SP

Livinho lamentou a morte do produtor - (crédito: Reprodução/Instagram)

Adileon Eva dos Santos, produtor do cantor MC Livinho, foi morto após ser baleado na cabeça, na madrugada desta sexta-feira (12/7). Ele estava em um bar localizado na Zona Norte de São Paulo, quando um homem atirou na cabeça do produtor, que caiu no chão, inconsciente.

Câmeras de segurança acessadas pelo portal g1 mostram a vítima conversando com um homem de jaqueta preta e boné azul. Depois, a dupla se juntou com um terceiro homem, enquanto mulheres jogavam sinuca na mesa ao lado.

Em meio à conversa, o homem de boné pareceu descontente e depois se afastou, indo em direção a outro rapaz. Nesse momento, ele pegou uma arma, engatilhou e atirou em Adileon.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, onde foi constatada a morte. O caso é investigado pelo 38º Distrito Policial (DP) - Vila Amália.

Investigações da polícia apontam que o disparo foi realizado por Claudeliano Gomes dos Santos. Na casa dele foram encontradas munições de revólver. A esposa dele, que estava na casa durante as buscas, disse que não sabia do paradeiro do companheiro.

Nas redes sociais, Livinho mudou a foto de perfil para uma de luto. Nos stories do Instagram, compartilhou vídeos ao lado do produtor. "Deus, recebe ele de braços abertos. Deus, cuida dele pai, eu fiz tudo que pude pelo meu irmão", escreveu.

"Irmão, você tinha o coração puro irmão, não é justo isso. Te amo eternamente irmão", completou o cantor.