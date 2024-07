PF e PM fazem a maior apreensão de cigarros contrabandeados da história

Cerca de 12 milhões de maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos nesta manhã de sábado (13/7) pela Polícia Federal e pela Polícia Militar de São Paulo. De acordo com as forças de segurança, o material apreendido é o maior da história do país.

Os cigarros estavam armazenados em um galpão no bairro da Liberdade, em São Paulo. Os produtos foram encontrados pelas autoridades policiais cobertos por uma lona preta.

Segundo a PF e a PMSP, o material equivale a 20 carretas lotadas. Agora, o produto contrabandeado seguirá para incineração.

As corporações responsáveis pela apreensão seguirão com as investigações para poderem identificar os envolvidos na prática criminosa. O Correio tenta contato com a PF para obter mais detalhes sobre a ação.

Somente neste ano de 2024, durante os primeiros quatro meses, a Receita Federal apreendeu mais de 15 milhões de cigarros contrabandeados.

O contrabando de maços de cigarros também gera um prejuízo anual bilionário. Segundo o levantamento do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), somente em 2022, o item gerou um dano de 10,5 bilhões aos cofres públicos.

Texto produzido por André Phelipe, especial para o Correio