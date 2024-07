Entenda as acusações contra o ex-BBB Nego Di, preso neste domingo

O humorista e ex-participante do Big Brother Brasil Nego Di foi preso na manhã deste domingo (14/7) na praia de Jurerê, em Florianópolis, por estelionato. Os problemas do influenciador com a Justiça repercutiram nesta semana, quando foi alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) que investiga lavagem de dinheiro. A prisão, no entanto, foi deflagrada por outro motivo.

Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que coordena a operação iniciada em 2022, Nego Di é acusado de lesar ao menos 370 pessoas que compraram produtos na loja virtual "Tadizuera", da qual ele era proprietário, mas nunca receberam os produtos. Ele teve prisão preventiva decretada e deve ser transferido para Porto Alegre ainda neste domingo, após audiência de custódia.

A empresa operou durante o ano de 2022, quando o humorista já era conhecido nacionalmente após participação no reality. Na época, ele chegou a se pronunciar e afirmou que atraso nas entregas se deu por "erro de logística".

Nego Di é suspeito de fraude

A outra operação, desta vez movida pelo MP, também investiga Nego Di e a mulher, Gabriela Sousa. O casal é suspeito de lavagem de dinheiro por desvio de R$ 2 milhões por meio de sorteios na internet. Mais uma vez, o humorista é acusado de não entregar o suposto prêmio. "São cumpridos mandados de busca e apreensão no litoral catarinense contra um casal de influenciadores digitais gaúchos investigado por lavar cerca de R$ 2 milhões após a promoção de rifas virtuais ilegais e possíveis fraudes nas redes sociais", diz o MP, em nota.

A Operação Rifa$ foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre.

Na rede social X, também conhecida como Twitter, o influenciador afirmou que ele e a mulher já estavam preparados para a abordagem de sexta-feira (12/7). Nego Di teve a conta oficial e continuou a conversar com seguidores por meio de uma conta temporária, em que utiliza um desenho dele com pode de herói vestido como Aquaman e segurando bandeira do Rio Grande do Sul.

* Com informações de Agência Estado