Aspirador de pó explode e mata uma pessoa na Grande BH

Um homem, de 31 anos, morreu depois que um aspirador de pó explodiu na segunda-feira (15/7), no bairro Felipe Cláudio de Sales, em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Maick Xavier de Carvalho, usava o aparelho quando aconteceu a explosão que causou fraturas em sua caixa craniana.

Os bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e confirmaram a morte do homem no local.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local, mas ainda não se sabe o que causou a explosão.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi removido ao Posto Médico-Legal da região para ser submetido a exames. "A PCMG aguarda a finalização dos laudos que subsidiarão a investigação que apura a causa e circunstâncias da morte."