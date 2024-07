Quem é o influencer procurado por atropelar e matar homem recém-casado

Vitor contava com mais de 280 mil seguidores no Instagram. Após a repercussão do caso, ele deletou o perfil - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, é considerado foragido da Justiça após atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, de 41 anos, na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite do último sábado (13/7). Vitor fugiu sem prestar socorro.

Leia também: Aeroporto de Porto Alegre retoma serviços parcialmente

A vítima caminhava ao lado da esposa, Bruna Villarinho Kikuta, de 38 anos, com quem havia se casado horas antes do atropelamento. A tragédia ocorreu por volta das 23h30, em frente ao hotel onde o casal passava a lua de mel.

Vitor é um influenciador e contava com mais de 280 mil seguidores no Instagram. Após a repercussão do caso, ele deletou a página. Na biografia, havia a frase "abençoado por Deus". Ele também fazia freestyle.

No perfil, Vitor compartilhava fotos e vídeos de viagens e registros dos eventos que fazia jogando a modalidade.

Leia também: Acidente entre carreta e ônibus mata duas pessoas e deixa 21 feridos

O caso é investigado pela 42ª Delegacia Policial. Uma perícia foi realizada no local e o carro de luxo usado pelo influenciador foi apreendido em um condomínio da Barra da Tijuca, momentos depois do acidente. Diligências são realizadas para localizar e capturar o suspeito.