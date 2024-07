Aeroporto de Porto Alegre será reaberto em outubro com 50 voos diários

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou, nesta terça-feira (16/7), que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, retomará as operações, de forma parcial, a partir de outubro, quando uma primeira etapa da pista será liberada. A capacidade diária será de 50 voos, com operações entre 10h e 22h.

De acordo com o ministro, a expectativa é que o terminal esteja com 100% da capacidade retomada em dezembro, com a conclusão da recuperação da pista.

"Nós iremos reabrir parcialmente o Aeroporto Salgado Filho, com 50 voos diários. O que equivale a 350 voos semanais, essa será a primeira etapa. E até dezembro o aeroporto estará 100% aberto e operando como estava antes das enchentes que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul ", disse Costa Filho.

As declarações foram dadas logo após uma reunião no Palácio do Planalto, com Costa Filho, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e representantes da concessionária do aeroporto gaúcho, a empresa alemã, Fraport AG.

Reequilíbrio

O ministro Silvio Costa Filho informou que o governo solicitou uma reavaliação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato com a Fraport AG, com um aporte da ordem de R$ 700 milhões para a recuperação do terminal no caso de os valores não serem indenizados pelas seguradoras. Segundo o Costa Filho, parte desse valor já está garantido com as seguradoras, mas uma outra parte ainda deve ser discutida juridicamente.

“A Fraport solicitou a possibilidade de um reequilíbrio onde a gente possa fazer essa discussão conjunta. Entendemos ser importante a necessidade do reequilíbrio, mas desde que seja validado pela AGU (Advocacia Geral da União) e depois pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Nós solicitamos que a AGU, junto com a Anac (Agência Nacional da Aviação Civil), faça o estudo da possibilidade de reequilíbrio, depois vamos ao TCU para a gente ter a validação desse possível reequilíbrio para atender a Fraport, pela importância do Aeroporto Salgado Filho”, disse.

O ministro ainda explicou que a recuperação do terminal acontecerá em duas etapas pois a pista de pouso e decolagens do aeroporto será recuperada primeiro em um trecho de 1,7 mil metros em outubro e só em dezembro toda a pista, com quase 2 mil metros, será entregue para as operações.