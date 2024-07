"Piratas da Amazônia" atacam embarcações de petróleo

Duas embarcações que faziam o transporte fluvial de petróleo foram atacados por piratas no Rio Solimões, próximo ao município de Jutaí, no Amazonas. O grupo desistiu de abordar a primeira embarcação após trocar tiros com seguranças. No entanto, um segundo veículo aquático que fazia o trajeto em outro trecho do rio foi atacado. Os seguranças e a tripulação foram rendidos pelos piratas.

Um dos seguranças da segunda embarcação foi agredido e teve ferimentos na cabeça. Segundo a Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, o grupo de piratas contabilizava 12 pessoas. Eles estavam em lanchas e armados com fuzis. Os criminosos levaram motor, botes e objetos pessoas da tripulação.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que a pasta determinou o envio de reforços de segurança onde ocorreu o crime. "As equipes encontram-se na localidade e estão fortalecendo as ações já desempenhadas pelo 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em conjunto com a Polícia Civil do Amazonas PC-AM", disse.

Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública:

Informa, ainda, que a partir dos investimentos do Governo do Amazonas, as Forças de Segurança, por meio das Policiais Militar (PMAM) e Civil (PC-AM) já haviam aumentado o patrulhamento nos rios com apoio de lanchas blindadas e armamentos de grosso calibre, além de abordagens permanentes a partir das Bases Fluviais Arpão 1 e 2, Tiradentes e a Governador Paulo Pinto Nery, que estão instaladas em Coari, Barcelos, Santo Antônio do Içá e em Itacoatiara, onde as ações impactam diretamente nos municípios adjacentes.

Tais ações contribuíram para que o Amazonas reduzisse todos os tipos de crimes praticados no meio fluvial e não registrasse durante o primeiro semestre de 2024, nenhum caso de roubo a embarcações de transporte de combustível no Estado.

A SSP-AM reforça que mantém a atuação firme no combate às ações de criminosos nos rios e informa que somente nos últimos quatro anos, os trabalhos geraram danos ao crime superiores a R$ 2,4 bilhões, sejam, com apreensões de entorpecentes, embarcações, minério, caças e pescado. Durante esse período cerca de 3.008 prisões foram registradas e mais de 2,1 mil munições e 1.689 armas de diversos calibres, dentre eles submetralhadoras e fuzis foram apreendidos.