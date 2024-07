A influencer brasileira condenada por tráfico de pessoas

A influenciadora e modelo brasileira Katiuscia Torres Soares, de 34 anos, conhecida como Kat Torres ou Kat A Luz, foi condenada pela Justiça federal do Rio de Janeiro a oito anos de prisão em regime inicial fechado. A influenciadora é acusada de tráfico humano e de manter pessoas em condições semelhantes à escravidão nos Estados Unidos.

Segundo a decisão, Kat foi condenada pela prática do crime de tráfico de pessoas, resultando em uma pena de dois anos e nove meses de reclusão. Além disso, foi sentenciada a cinco anos e três meses por reduzir uma pessoa à condição análoga à escravidão. A soma das penas totaliza oito anos de prisão.



A modelo já havia sido presa em outubro de 2023 ao desembarcar de um voo vindo dos Estados Unidos, junto com dezenas de brasileiros deportados por situação irregular no país. Ex-atriz e modelo, ganhou notoriedade na internet com memes e acumulou milhões de seguidores. Sua prisão foi convertida em preventiva no Brasil, sendo transferida para um presídio feminino em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na denúncia apresentada à Justiça Federal, com base em depoimentos de sete testemunhas, o Ministério Público Federal (MPF) acusou Kat Torres de aliciar Desirrê Freitas e submetê-la a uma rotina degradante desde abril até novembro de 2022. Segundo os procuradores, Kat aliciou, alojou e acolheu a vítima mediante fraude, submetendo-a a trabalho em condições análogas à escravidão, servidão e exploração sexual.



Desirrê foi forçada a dançar em um clube de striptease, trabalhando mais de 13 horas diárias sem descanso. Sua foto foi anunciada em sites de prostituição no Texas, e todo o lucro gerado era entregue à líder religiosa da suposta seita liderada por Kat.

Relembre o caso

As suspeitas em relação a Kat começaram quando duas brasileiras foram consideradas desaparecidas em setembro de 2022. Nas redes sociais, Torres encorajava meninas brasileiras a se juntarem a ela nos Estados Unidos. Segundo publicações da revista Vice, a influenciadora prometia um estilo de vida luxuoso, que incluía a perspectiva de se casar com homens de sucesso.



Já nos EUA, fotos das jovens brasileiras começaram a aparecer em sites de acompanhantes de luxo, com os cabelos tingidos de loiro escuro, em uma tentativa de se assemelharem à influenciadora Kat. As imagens foram acompanhadas por vídeos de rituais que rapidamente ganharam destaque na mídia nacional.



Ao estranhar o sumiço das filhas, os pais das jovens denunciaram o desaparecimento e começaram a lançar campanhas na internet. Na época, a ex-BBB Yasmin Brunet acusou Kat em uma transmissão ao vivo. Na mesma live, uma das garotas desaparecidas foi forçada por Kat a aparecer para desviar suspeitas e provar que estava segura, o que intensificou a busca pelas jovens.

A influenciadora tinha um estilo de vida luxuoso e contato com pessoas como o astro de Hollywood Leonardo Di Caprio e usava desses artifícios para conquistar a confiança de jovens que sonhavam com uma vida melhor.

Kat convencia as vítimas a irem para os Estados Unidos para trabalharem com ela, no entanto, ao chegarem na casa da influenciadora, as jovens descobriam que tudo não passava de mentiras e falsas promessas, sendo obrigadas a trabalhar sem remuneração, ameaçadas. Algumas chegaram a se prostituir por obrigação.