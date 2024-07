Cobertura em Florianópolis será leiloada pela metade do preço

A cobertura em questão está localizada no Edifício Portal do Jurerê, na Avenida dos Salmões, 944, e conta com uma vista deslumbrante para o mar - (crédito: Repordução )

Os leilões podem ser uma ótima oportunidade de adquirir imóveis por um preço abaixo do mercado. Exemplo disso é uma cobertura de luxo que será leiloada pela metade do preço. O apartamento de luxo está localizado no prestigiado bairro de Jurerê Internacional, um dos mais famosos e caros de Florianópolis, caracterizado por mansões de luxo, shopping ao ar livre, restaurantes gourmet e clubes exclusivos. Avaliada em em R$ 3,5 milhões, o imóvel será oferecido por R$ 1,7 milhão.

O leilão está marcado para o dia 23 de julho, às 14h30. "É um espaço nobre frequentado por celebridades brasileiras e internacionais, onde acontecem festas e eventos que atraem turistas de todas as partes do mundo, especialmente no verão. Um apartamento de cobertura nessa região passa facilmente de R$ 5 milhões. Então, ter a possibilidade de comprar uma cobertura por R$ 1,7 milhão, ainda que seja necessário realizar uma reforma, é uma ótima oportunidade de investimento", destaca o leiloeiro Gabriel Mazzolli Damiani.



A cobertura em questão está localizada no Edifício Portal do Jurerê, na Avenida dos Salmões, 944, conta com uma vista deslumbrante para o mar e é uma oportunidade para quem deseja morar na famosa "Ilha da Magia". O desconto de 50% no valor inicial se deve ao fato de o imóvel não ter sido vendido em um primeiro leilão online realizado no dia 15 de julho. Conforme o leiloeiro Gabriel Mazzolli Damiani, o pagamento deve ser feito à vista, em até 24 horas após a expedição da guia judicial para quitação.



Leia também:

O apartamento de luxo tem três quartos, três banheiros, sala/cozinha e um escritório no piso superior. No entanto, devido ao tempo fechado, o imóvel necessita de manutenção e uma reforma geral, de acordo com informações do zelador e do síndico. Além disso, não há garagem incluída no processo. O condomínio oferece um salão de festas para os moradores.

Com uma área privativa de 331,52m² e 25,92m² de uso comum, o apartamento está localizado em um terreno de 900m² na região norte da Ilha de Santa Catarina, conhecida por belas praias e ambiente sofisticado. Informações sobre o imóvel e como participar do leilão estão disponíveis no portal da Mazzolli Leilões.