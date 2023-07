Vereadora de Florianópolis propõe criação do ‘Dia do Batman’

CB Correio Braziliense

Uma vereadora de Florianópolis (SC) do Partido Liberal, mesma sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentou um projeto de lei inusitado nesta terça-feira (11/7). Mayanne Mattos protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei propondo a criação do feriado do Dia do Batman.

De acordo com o texto, a data seria comemorada no dia 17 de setembro, com a justificativa de “ homenagear o personagem, bem como, tratar da segurança pública no município”. Segundo a vereadora, a inspiração é o Batman Day, data comemorativa criada pela DC Comics em 2014, quando o Batman completou 75 anos. Atualmente, a data é um dia festivo para os fãs do super herói.

Ainda em justificativa, Maryanne destaca os méritos do personagem, que não tem super poderes, mas para luta contra o crime utilizando "uma enorme coleção de equipamentos avançados, veículos extraordinários, cérebro privilegiado e técnicas de combate corpo a corpo”. “Por 80 anos, Batman ganhou muita popularidade como um personagem que reflete a justiça e se destaca na segurança pública”, declarou a vereadora.



