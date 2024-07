A cada 33 segundos um celular é roubado no Brasil; veja ranking de cidades

Em 2023, as maiores taxas de furtos de celulares por 100 mil habitantes foram no DF (560,5) e no Amapá (415,1) - (crédito: Divulgação Polícia Civil )

Quase um milhão de celulares foram roubados ou furtados no Brasil em 2023. A cada 33 segundos, um celular era subtraído no país no ano passado. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (18/7).

Em apenas uma hora, cerca de 107 aparelhos foram roubados ou furtados no último ano. Os roubos, quando a pessoa é ameaçada para entregar o aparelho, costumam ocorrer com mais frequência durante as saídas e voltas de casa — entre 5h e 7h, e 18h e 22h. E em 78% das vezes são registrados em vias públicas em dias úteis.

Já os furtos, quando um item é subtraído sem que a vítima veja, são registrados em horários medianos (das 10h às 15h e das 15h às 20h) e 35% deles ocorrem nos fins de semana. Em 44% das vezes acontecem em vias públicas e 14% delas, em estabelecimentos comerciais e financeiros.

O Distrito Federal lidera o ranking nacional de furtos de celulares, de acordo com o Anuário de Segurança Pública 2024. Os dados são referentes a 2023 e revelam que a taxa de furtos de celulares por 100 mil habitantes do DF equivale a 560,5. Em seguida, aparece o Amapá, com 415,1.

Leia também: Todos os tipos de violência contra mulheres cresceram no Brasil

Apesar do índice ainda ser bem frequente, quando comparado a 2022, o número de aparelhos telefônicos roubados diminuiu 10%. A queda é registrada no país desde 2018, quando o número de roubos era de 1,5 milhão. Em 2023, os roubos somaram 870 mil aparelhos.

O documento também mostra que quanto maior a cidade, mais número de furtos e roubos de celulares ocorrem. Em municípios menores, com população de até 100 mil habitantes, a taxa do crime foi de 178,7 aparelhos por 100 mil; de 433,6 por 100 mil, nos municípios de porte médio, com população entre 100 mil e 500 mil habitantes; e de 1.050,7 por 100 mil em cidades grandes, com mais de 500 mil habitantes.

Veja abaixo as 10 cidades que registraram mais furtos e roubos no Brasil.

Cidades x Nº de registros por 100 mil habitantes

Manaus (AM) - 2.096 Teresina (PI) - 1.866 São Paulo (SP) - 1.782 Salvador (BA) - 1.717 Lauro de Freitas (BA) - 1.696 Belém (PA) - 1.643 Macapá (AP) - 1.426 Olinda (PE) - 1.424 Ananindeua (PA) - 1.401 Recife (PE) - 1.293