DF lidera ranking nacional de furtos de celulares, diz Anuário de Segurança

O Distrito Federal lidera o ranking nacional de furtos de celulares, de acordo com o Anuário de Segurança Pública 2024. Os dados são referentes a 2023 e revelam que a taxa de furtos de celulares por 100 mil habitantes do DF equivale a 560,5.

O levantamento mostrou que os furtos de aparelhos superaram os roubos pela primeira vez. Foram 494.295 furtos registrados em 2023 contra 442.999 de roubos no mesmo ano.

Em uma análise especial, o Anuário revelou que por hora, no Brasil, 107 aparelhos são roubados ou furtados. Ao todo, 937.294 casos foram analisados.

Em âmbito nacional, no caso dos roubos, 78% dos casos ocorrem em vias públicas enquanto nos furtos, 44% foram no local. Além disso, a pesquisa analisou as marcas com celulares mais furtados e roubados: Samsung (37,4%), Apple (25%) e Motorola (23,1%).

Recorte por estado

Em 2023, as maiores taxas de furtos de celulares por 100 mil habitantes foram no DF (560,5) e no Amapá (415,1). A variação na taxa por grupo de 100 mil habitantes, de 2022 para 2023, nessas duas UFs foi de 4,1% e -5,1%, respectivamente.

Falando apenas de roubos, os estados que lideram a lista são Amazonas (729,7) e Amapá outra vez (548,1). A variação da taxa por grupo de 100 mil habitantes, de 2022 para 2023, nessas duas UFs foi de 7,6 e -26,6%, respectivamente.

No caso do DF, ele teve taxa de 347,9 em 2023 para roubos, uma variação de -26,1%. Quando somados roubo e furto, o DF teve registro de 25.594 casos e uma taxa de 908,4, apenas em 2023.