Moradores de São Paulo sentem impacto de terremoto no Chile

Um terremoto de magnitude 7.3 na escala Richter atingiu a região do Deserto do Atacama, no norte do Chile, na noite desta quinta-feira (18/7). O sismo teve epicentro a 160km de profundidade, o que teria reduzido o seu poder destrutivo. O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile está avaliando os impactos materiais e não se manifestou sobre possíveis vítimas.

O abalo teve reflexos no Brasil e pôde ser sentido em São Paulo. "Vocês, aqui em São Paulo, também sentiram esse tremor de terra aí? Aqui comecei a sentir um começo de tontura, a cabeça pareceu se mover pra esquerda e direita bem curtinho por uns 2 segundos. A planta que eu tenho na sala ficou balançando como numa lufada de vento", explicou André Czarnovbai no X (antigo Twitter).



Leia também: Comitiva do governo federal vai até regiões de conflitos indígenas no MS

Perdizes, Pompeia e Mooca, na Zona Oeste da capital paulista, estão entre os locais onde o tremor de terra foi sentido. Moradores chegaram a abandonar os prédios como medida de segurança.

Tremores sentidos em São Paulo. Essa é a galera do meu prédio que desceu correndo há poucos minutos. pic.twitter.com/u4wVb1LjGA — Stêvão Limana (@LimanaStevao) July 19, 2024

Patrulheiro de uma mina em Copiapó, no norte do Chile, Armando José Ríos Miranda contou ao Correio que assistia à televisão, em seu apartamento, localizado no quinto andar, quando houve o terremoto. "De repente, a terra começou a tremer de forma suave e foi aumentando a intensidade. Durou cerca de um minuto, o que é bastante. Saímos correndo pelas escadas", disse. As paredes da sala e da cozinha do apartamento ficaram rachadas. Veja o vídeo:

O tremor foi sentido por volta das 22h55, de acordo com os moradores — que também relatam terem sentido medo.

Tremor sísmico agora em São Paulo e minha cama tremeu



Caraca que medo July 19, 2024

TÁ TENDO TERREMOTO EM SP OU TO LOUCO? pic.twitter.com/CDdehqdm58 — Gori ? (@ngmouro) July 19, 2024