Filho de Lula não é indiciado por violência doméstica pela Polícia Civil

O filho do presidente Lula (PT), Luís Cláudio, acusado de violência doméstica pela ex-companheira, Natália Schincariol, não foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo. A investigação foi concluída na segunda-feira (15/7).



A corporação decidiu por não indiciar Luís Cláudio por não ter constatado lesão corporal ou violência psicológica contra Natália que, em abril, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher de São Paulo contra o homem. Os dois viviam em união estável há dois anos e, no depoimento, ela contou que foi agredida com uma cotovelada na barriga durante uma briga, em janeiro. Além disso, ela alegou ter sido vítima de agressão verbal, moral e psicológica.

Natália afirmou que teve de se afastar do trabalho por um mês, devido ao trauma causado pelas agressões, e que teria sido hospitalizada com crises de ansiedade. Ela relatou que as ofensas eram constantes e que chegou a ser chamada de “vagabunda, gorda, feia e doente mental”. Luís Cláudio negou as acusações e disse estar sendo alvo de “calúnia, injúria e difamação”.

Segundo Natália, Luís Cláudio a intimidou, afirmando que a influência do presidente poderia blindá-lo de maiores consequências. “Meu pai vai me proteger e você vai sair perdendo, eu vou acabar com sua alma. Vou falar para todos que você é uma insana, ninguém irá acreditar em você”, diz o boletim de ocorrência. A mulher conseguiu uma medida protetiva contra o ex-namorado junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que considerou o relato “coerente e verossímil”.