Apagão Global: governo monitora situação nos aeroportos brasileiros

Cinco voos da Azul atrasaram no aeroporto de Brasília e dez em Viracopos (SP) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após apagão cibernético mundial afetar aeroportos em diversos países na manhã desta sexta-feira (19/7), o ministro de Portos e Aeroportos (MPOR), Silvio Costa Filho, afirmou, nas redes socias, que a pasta juntamente com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) monitora a situação nos aeroportos brasileiros.

Bom dia pessoal! Recebemos a notícia de que companhias aéreas ao redor do mundo estão sendo afetadas em suas operações devido um apagão cibernético. Até o presente momento, não tivemos impacto nas operações dos aeroportos brasileiros. Vamos continuar monitorando ao lado da…

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) a instabilidade apresentada pelo sistema global de segurança cibernética não afetou a operação das associadas no Brasil e as operações seguem regularmente. O Ministério de Portos e Aeroportos afirmou que os aeroportos brasileiros não foram impactados até o momento.

Apesar das declarações oficiais, no aeroporto de Brasília cinco voos da azul registraram atraso em função do apagão. Segundo a assessoria de comunicação da Inframerica, administradora do aeroporto, os atrasos foram de 40 minutos e a situação já foi normalizada.

O Correio verificou que pelo menos 10 voos da companhia aérea Azul no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) registraram atraso.

Aeroportos afetados

Segundo a Administração Federal de Aviação do Estados Unidos (FAA), as principais companhias áreas, incluindo Delta, United e American Airlines, suspenderam os voos no início da manhã, em razão de "problemas de comunicação". Os aeroportos de Berlim, na Alemanha, Amesterdã-Schiphol, nos Países Baixos, Hong Kong, Espanha e Suíça também foram afetados por problemas similares.

Em vídeo, um brasileiro registra tensão em aeroporto dos EUA. Segundo o homem, todos os voos forma cancelados. "O que a gente faz agora? Espera, Espera ... não tem o que fazer".

No aeroporto de Sydney, foram registradas extensas filas. As companhias aéreas Air France, KLM (dos Países Baixos) e Ryanair (da Irlanda) enfrentaram contratempos em suas operações, assim como as três companhias aéreas indianas IndiGo, SpiceJet e Akasa Air.

Apagão Global



Na manhã desta sexta-feira (19/7) diversos países registraram problemas técnicos que afetaram operações de companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias e telecomunicações. Serviços de saúde e bancários também foram afetados.



O CEO da empresa americana CrowdStrike, George Kurtz anunciou que o problema que causou o apagão já foi identificado e está sendo corrigido. A empresa é responsável por um antívirus utilizado nos sistemas Microsoft. Após uma atualização o software apresentou um problema que calapsou sistemas em todo mundo.