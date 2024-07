Aeroporto de Brasília é eleito o 5º melhor do mundo; veja ranking

O Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek foi eleito pelo ranking internacional AirHelp Score como o 5º melhor aeroporto no mundo em 2024, ficando atrás apenas de três aeroportos da Ásia e um da África.

O levantamento leva em conta três quesitos para escolher os melhores do mundo: pontualidade, opiniões de clientes e um tópico exclusivo para alimentação e lojas. O cálculo é feito priorizando o desempenho de pontualidade, uma vez que a pesquisa entende que é um tópico com mais peso do que a qualidade do serviço e a alimentação.

Assim, ficaram mais alto na lista aqueles aeroportos com maior pontualidade (60% da nota) e que tiveram desempenhos ótimos na qualidade do serviço (20%) e alimentação e compras (20%).

Seguindo esses critérios, o melhor aeroporto é o de Hamad, em Doha, no Catar, com uma nota de 8,52. O segundo e terceiro lugar foram ocupados, respectivamente, pelo Aeroporto da Cidade do Cabo, a África do Sul (8,5) e o Aeroporto Chubu Centrair, em Nagoya, no Japão (8,49). O quarto lugar fica com o aeroporto de Osaka, em Itami, no Japão.

O Aeroporto Internacional de Brasília ocupa a 5ª posição na lista com uma pontuação de 8,32. O outro brasileiro listado entre os 10 melhores é o Aeroporto Internacional de Belém, que ficou em 9º com 8,26.

Na lista também figuraram os aeroportos de Recife/Guararapes (14º lugar), o Aeroporto Internacional Belo Horizonte/Tancredo Neves (19º), Salgado Filho/Porto Alegre (26º), Santos Dumont/Rio de Janeiro,(40º), Afonso Pena/Curitiba (46°), Congonhas/São Paulo (57º), Guarulhos/São Paulo (59°), Viracopos/Campinas (62º), Hercílio Luz/Florianópolis (65°) e Galeão/Rio de Janeiro (67°).

O levantamento também pontuou os melhores aeroportos por região, classificando o Aeroporto de Brasília como o melhor da América Central e América do Sul.

Ao todo, 239 aeroportos de 69 países foram avaliados por 17,5 mil usuários de 64 países. O levantamento considerou os voos realizados de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024.

Veja o 10 melhores aeroportos segundo a lista:

Aeroporto de Hamad, em Doha (Catar)

Aeroporto da Cidade do Cabo (África do Sul)

Aeroporto Chubu Centrair, em Nagoya (Japão)

Aeroporto de Osaka, em Itami (Japão)

Aeroporto de Brasília-Presidente Juscelino Kubitschek (Brasil)

Aeroporto O.R. Tambo, em Johanesburgo (África do Sul)

Aeroporto de Mascate (Omã)

Aeroporto de Salt Lake City (Estados Unidos)

Aeroporto de Belém (Brasil)

Aeroporto de Narita, em Tóquio (Japão)