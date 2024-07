Polícia abre investigação contra casal que imitou macaco em roda de samba

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) passou a investigar um casal de pessoas brancas filmado imitando macacos e rindo em uma roda de samba na região central do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (19/7).

O caso é investigado como racismo. De acordo com a Polícia Civil do estado, testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão "em andamento para identificar e intimar os autores para prestarem esclarecimentos na delegacia", informou em nota enviada ao Correio.

A Decradi tenta identificar os criminosos, mas já se sabe que aparecem nas imagens uma argentina, que veio de Buenos Aires participar do Fórum Latino-americano de Educação Musical, e um carioca.

A cena foi filmada pela assessora de imprensa Jackeline Oliveira, que trabalha com a vereadora Monica Cunha (Psol-RJ). Em entrevista ao g1, Jackeline afirmou que o casal estava "extremamente à vontade para cometer esse ato racista".

Um casal branco imitando macaco no pé de Teresa, perto de uma roda de samba e gente preta, deviam ter saído de lá presos! pic.twitter.com/yBTTCtCDlI July 20, 2024

Nas redes sociais, Monica Cunha também condenou a atitude. "O samba é um patrimônio cultural crucial da comunidade negra. Desrespeitar este espaço é desrespeitar a história, a luta e a identidade do povo negro."

A roda PedeTeresa, onde o caso aconteceu, manifestou-se em postagem um dia após o ocorrido. "Uma cena dessa é absolutamente inaceitável no PedeTeresa. Recebemos este vídeo hoje cedo e o nojo toma conta de nossos pensamentos e palavras. [...] Só não foram expulsos pois não chegou à ciência de nossa produção", afirmou.

O Fórum Latino-americano de Educação Musical (Fladem) esclareceu que uma das pessoas que aparece no vídeo participou do Fórum, mas que as ações dela dentro e fora dos espaços do Fladem são respondidos de forma particular. "Queremos explicitar que repudiamos categoricamente este tipo de ação. [...] sabemos que racismo é CRIME, e como tal, repudiamos veementemente qualquer ato de discriminação!", publicou em uma rede social.