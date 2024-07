Homem de 56 anos que matou menina de 15 embebedava namorada e amigas dela

O homem mantinha um relacionamento com a menor de idade há dois anos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Gilson Cruz, 56 anos, suspeito de matar a adolescente Maria Vitória, de 15 anos, tinha o costume de promover festas regadas a bebidas alcóolicas com as amigas da menina. O homem mantinha um relacionamento com a menor de idade há dois anos.

A Polícia Civil da Paraíba investiga se Gilson cometeu o crime de estupro de vulnerável e se ela tinha relações sexuais com outras adolescentes. As informações são do g1.

Leia também: Adolescente morta pelo namorado de 56 anos morava com ele havia um ano

Gilson matou Maria Vitória a tiros em 14 de julho, em Monteiro, no interior da Paraíba, cidade distante 264km de João Pessoa. Segundo as investigações policiais, Gilson e Maria Vitória moravam juntos havia quase um ano.

Eles se conheceram há mais ou menos dois anos, quando a adolescente começou a trabalhar na padaria dele. A relação entre os dois logo se tornou abusiva, culminando no trágico assassinato da jovem, segundo parentes e amigos.

Gilson Cruz foi preso horas depois do crime, em Brejo da Madre de Deus (PE). A Justiça chegou a determinar a prisão dele, mas a pena foi substituída por prestação de serviços comunitários e enquanto aguarda a conclusão da investigação.

Leia também: Namorado que matou menina de 15 anos é investigado por estupro de vulnerável

"Pelas conversas que eu tive, ele é um cara extremamente sádico, violento, sempre foi. E já tinha feito diversas ameaças a ela, pelo que tem se levantado. Ainda não há um laudo da perícia com quantos disparos ocorreram, mas foram vários", disse o delegado Sávio Siqueira, que investiga o caso.