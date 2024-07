Sabesp recolhe 3,5 toneladas de tampinhas plásticas em apenas um ano

Em comemoração ao “Julho Sem Plástico”, iniciativa para mobilizar consumidores sobre hábitos que geram lixo plástico, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) compartilhou os resultados de sua campanha Lacres e Tampinhas de Esperança. O projeto visa mobilizar consumidores e colaboradores sobre a importância de hábitos sustentáveis que, em um ano, arrecadaram 3,5 toneladas de tampinhas plásticas, destinadas para diversas instituições em todo o estado de São Paulo. Essas instituições incluem entidades que auxiliam populações vulneráveis e doentes, além de ONGs dedicadas ao cuidado de animais.

A campanha da Sabesp tem o objetivo não apenas de promover a reciclagem, mas também incentivar a reflexão sobre a importância do descarte correto de resíduos. A reciclagem do plástico, especificamente, possui múltiplos benefícios, desde a fabricação de novos produtos até a contribuição para o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais. A diretora de Gente e Gestão da Sabesp, Sabrina de Menezes, destacou que a empresa, além de levar saneamento à população de São Paulo, tem um compromisso com a preservação ambiental, particularmente com a água. “A Sabesp incentiva seus colaboradores a adotarem práticas que não apenas preservam o meio ambiente, mas também geram recursos valiosos para a comunidade”, afirma Menezes.



O plástico, um dos resíduos mais nocivos ao meio ambiente, pode levar entre 400 e 500 anos para se decompor. Sua reciclagem é vital para a proteção dos recursos naturais, como a água, o solo, a biomassa e a fauna marinha. Além dos benefícios ambientais, a reciclagem do plástico também tem um impacto positivo na economia. A cada tonelada de plástico reciclada, economiza-se aproximadamente 130 kg de petróleo, destacando a interseção entre práticas ambientais sustentáveis e eficiência econômica.



Os recursos gerados pela arrecadação de tampinhas pelos colaboradores da Sabesp têm um destino. Eles são revertidos em apoio a uma variedade de instituições, incluindo hospitais, escolas públicas, asilos e entidades que tratam pessoas com doenças terminais. Além disso, ONGs que resgatam e cuidam de animais também são beneficiadas.



* Estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza