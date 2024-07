Menino de 4 anos é morto a marretadas após ouvir mãe ser assassinada

O menino Higor Gabriel Deambrósio, 4 anos, e a mãe Priscila dos Santos Deambrósio, 36, foram brutalmente assassinados a marretadas por um casal no bairro Nova Carapina I, na Serra (ES), no dia 15 de julho. A investigação da Polícia Civil do estado aponta que a causa teria sido uma dívida de R$ 10 mil.

De acordo com a polícia, um homem, de 44 anos, e a amante dele, 36, teriam planejado o assassinato. Os dois deviam dinheiro à Priscila, que segundo investigação, era agiota. Para se livrarem da dívida, planejaram juntos o homicídio de Priscila.

Em coletiva de imprensa, a delegada adjunta da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), Fernanda Diniz, informou que não estava nos planos dos suspeitos assassinar Higor Gabriel também.

"A criança deveria ficar com a suspeita, no quintal da casa, mas ao ouvir os barulhos da agressão e de pedido de ajuda da mãe, a criança correu para o suspeito pedindo para que ele parasse. Então, foi dada uma martelada na criança também, para evitar que ela fizesse o reconhecimento dos autores posteriormente".

Marreta usada para cometer o duplo homicídio na Serra (ES) (foto: Divulgação/PC-ES)

Após cometer os homicídios, o suspeito deixou uma carta, escrita a próprio punho segundo a delegada, com nomes que levavam a outra linha de investigação para despistar a polícia.



Os suspeitos foram presos no dia 19 de julho e levados à delegacia, onde confessaram a autoria do crime durante depoimento.

O crime

A investigação da polícia indica que o autor foi à casa de Priscila no dia 15 de julho, com a desculpa de pagar os R$ 10 mil que devia à vitima. O plano era que a amante ficasse com a criança enquanto ele cometia o crime. Como Higor Gabriel testemunhou o crime, ele também desferiu marteladas contra o garoto. Em seguida, deixou a carta. Os suspeitos levaram celulares, joias e dinheiro.