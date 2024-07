Bebê sequestrada de hospital em Uberlândia é encontrada em Goiás

A bebê que foi sequestrada do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC UFU) na madrugada desta quarta-feira (24), foi encontrada horas depois em Itumbiara, cidade de Goiás.

A informação é da delegada Lia Valechi da Polícia Civil, que postou a notícia na rede social pessoal. O local onde o bebê foi encontrado fica a 134 km de Uberlândia.

Entenda o caso

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, por volta das 00h30, desta quarta-feira (24/7), uma mulher, fingindo ser médica pediatra, conseguiu levar a bebê do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC UFU).

De acordo com informações da polícia, a suspeita abordou os pais da criança, que acreditaram na falsa identificação médica apresentada pela mulher. Vestida com jaleco, touca, máscara de proteção e com um crachá, ela conseguiu enganar a segurança hospitalar e saiu do local com a criança provavelmente em uma mochila.

A recém-nascida raptada tem problemas cardíacos e necessita de cuidados médicos especiais, o que havia aumentado a urgência em sua localização. Amigos e familiares recorreram às redes sociais para divulgar o caso e pedir ajuda na identificação da suspeita e na recuperação da bebê.

A sequestradora convenceu a mãe de que levaria o bebê para se alimentar, alegando que a criança estava com dificuldades na amamentação. Confiando na suposta médica, os pais permitiram que a bebê fosse levada. Quando o pai notou a demora, foi procurar a menina e descobriu que ela já não estava mais no hospital.