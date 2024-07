Governo lança programa com passagens aéreas a R$ 200 nesta quarta

O programa visa oferecer passagens a R$200 com o intuito de aumentar o número de voos do país, incluindo aqueles que não têm muita procura - (crédito: Força Aérea Brasileira)

O governo federal lança, nesta quarta-feira (24/7), o programa Voa Brasil, que ofertará passagens aéreas de até R$ 200. A primeira fase da iniciativa deve ser focada somente em aposentados. A ideia inicial era mais ampla, pois incluía também alunos do Programa Universidade Para Todos (Prouni). Esse grupo ficará para uma segunda fase, que não tem previsão de lançamento.

Será criado um site específico para o programa, que deve ser acessado por meio do cadastro do gov.br. Esse banco de dados contará com informações como, por exemplo, se a pessoa viajou no último ano.

O programa visa oferecer passagens a R$200 com o intuito de aumentar o número de voos do país, incluindo aqueles que não têm muita procura. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, as aeronaves circulam com 18 a 21% de ociosidade.

A ideia do governo é que as passagens sejam disponibilizadas pelas companhias aéreas, sem nenhum valor gasto do orçamento federal. "Esse é um trabalho de construção coletiva para que mais brasileiros possam ser inseridos na aviação comercial”, destacou o ministro Silvio Costa Filho em março deste ano.